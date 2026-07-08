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Zlatan Ibrahimovic, discurs fabulos despre Messi după Argentina – Egipt: „Nimeni nu se poate apropia de el”

Lionel Messi

Lionel Messi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 17:24

Lionel Messi continuă să impresioneze la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, iar prestațiile sale au atras din nou laude din partea unor nume uriașe din fotbal. După victoria Argentinei cu 3-2 în fața Egiptului, Zlatan Ibrahimovic a avut un mesaj plin de admirație pentru căpitanul „Albicelestei”.

Ibrahimovic: „Messi s-a transformat într-un animal”

Argentina și-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, iar Lionel Messi a fost din nou omul decisiv. Veteranul de 39 de ani a înscris și în duelul cu Egiptul, ajungând la opt goluri la actuala ediție a turneului și consolidându-și poziția de golgheter.

La finalul partidei, fostul mare atacant suedez Zlatan Ibrahimovic a elogiat evoluția superstarului argentinian într-o intervenție la postul american FOX.

„Messi s-a transformat într-un animal. Nimeni nu se mai poate apropia de el. A continuat să împingă echipa de la spate, exact așa cum îl știm”, a declarat Ibrahimovic.

Messi, liderul unei Argentine care visează la un nou titlu mondial

Pe lângă performanțele individuale, Messi continuă să fie principalul motor al naționalei Argentinei, care s-a calificat în sferturile de finală și pornește cu prima șansă în duelul cu Elveția.

Dacă va trece de formația elvețiană, reprezentativa pregătită de Lionel Scaloni va întâlni în semifinale câștigătoarea confruntării dintre Anglia și Norvegia.

Fanii „Albicelestei” speră că Messi va conduce echipa către al doilea titlu mondial consecutiv și al patrulea din istoria Argentinei, iar prestațiile sale de până acum îi întăresc statutul de principal favorit la titlul de cel mai bun jucător al competiției.

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