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Belgia se confruntă cu cel mai grav incendiu de vegetaţie din ultimii 30 de ani
Incendii de vegetatie Belgia
Publicat16 aug. 2026, 09:41
Sursărealitatea.net
Focul a izbucnit vineri după-amiază şi a ars până acum mai bine de 1.600 de hectare de teren din apropierea frontierei cu Germania.
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