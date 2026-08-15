Advertising
Politica· 2 min citire
Pîslaru: România a depus oficial, vineri seara, cererea de plată nr. 5 din PNRR
Dragos Pislaru
Publicat15 aug. 2026, 13:47
Sursărealitatea.net
România a depus oficial, vineri seara, cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare totală de 2,84 miliarde de euro, a anunțat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Citește și
- 13:34Atac israelian în sudul Libanului: şapte persoane au fost ucise
- 09:37Zelenski: Ucraina se aşteaptă ca 30.000 de militari ruşi să fie „eliminaţi” în august
- 09:12Trump spune că va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al SUA
- 09:09NYT: Putin ar urmări preluarea controlului asupra Republicii Moldova după Ucraina şi „prăbuşirea NATO şi UE din interior”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News