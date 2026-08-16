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ANM: 17 județe sub Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pe parcursul zilei de luni

Cod galben de caniculă

Cod galben de caniculă

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 13:19
Sursărealitatea.net

Un număr de 17 județe din vestul, nord-vestul, sud-vestul, centrul și nord-estul țării se vor afla pe parcursul zilei de luni sub o atenționare meteo Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Astfel, luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest.

Județele vizate de atenționare sunt: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Botoșani și Iași.

AGERPRES

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