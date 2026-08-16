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Actualitate· 1 min citire
Accident rutier lângă Bran. Restricții pe DN73
Accident Bran
Publicat16 aug. 2026, 14:01
Sursărealitatea.net
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran intervin în acest moment la un accident rutier care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN 73, în zona localității Tohanu Nou, din județul Brașov.
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