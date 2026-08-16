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Accident rutier lângă Bran. Restricții pe DN73

Accident Bran

Accident Bran

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 14:01
Sursărealitatea.net

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran intervin în acest moment la un accident rutier care a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN 73, în zona localității Tohanu Nou, din județul Brașov.

În accidentul de la Bran au fost implicate două autovehicule, un autoturism și o motocicletă, iar în urma coliziunii, conducătorul motocicletei a suferit leziuni și, în acest moment, beneficiază de sprijin medical de specialitate.

Activitățile de cercetare sunt în curs de desfășurare, urmând a se stabili modul în care s-a produs accidentul și a se dispune măsurile legale corespunzătoare la finalizarea acestora.

La Bran, traficul rutier se desfășoară cu restricții, urmând a fi reluat în integralitate după finalizarea activităților de cercetare la fața locului și îndepărtarea vehiculelor de pe carosabil.

IPJ Brașov: "Recomandăm, în continuare, conducătorilor auto să respecte limita legală de viteză și să o adapteze permanent la condițiile de trafic.

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