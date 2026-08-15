Bărbat încătușat la Brașov după un scandal la spitalul de urgență. A urinat în spital și a lovit un angajat al unității medicale

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut de polițiști după ce a provocat un scandal de proporții în zona de primiri urgențe a unui spital din Brașov. Individul a urinat pe un perete interior al unității sanitare și a agresat fizic un cadru medical aflat în timpul serviciului.
Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști după ce a dat dovadă de un comportament extrem de violent și degradant chiar în zona de triaj a spitalului.
Echipajele Secției 1 Poliție Brașov au fost alertate în jurul orei 14:00, prin intermediul unui apel de urgență care semnala izbucnirea unui conflict în cadrul secției de Primiri Urgențe.
De la acte de vandalism la agresiune fizică
Potrivit cercetărilor efectuate la fața locului de către oamenii legii, bărbatul a comis o serie de fapte grave la scurt timp după sosirea în spital:
Distrugerea și degradarea spațiului: Aflat în zona de triaj, bărbatul a urinat direct pe unul dintre pereții interiori ai spitalului, în fața celorlalți pacienți și a personalului.
Atac asupra personalului medical: La doar câteva minute după actul de vandalism, individul a atacat și agresat fizic o persoană din cadrul personalului medical care își desfășura activitatea în unitate.
Dosar penal și reținere pentru 24 de ore
În urma probatoriului administrat, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta a fost escortat și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov.
Pe numele agresorului a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri și lovire sau alte violențe săvârșite împotriva personalului medical sau auxiliar aflat în exercițiul funcțiunii.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului competent, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs incidentul și măsurile preventive care se impun.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au subliniat că siguranța cadrelor medicale și menținerea ordinii în spațiile sanitare sunt prioritare, iar derapajele de această natură vor fi sancționate ferm de lege.