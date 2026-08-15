Bărbat încătușat la Brașov după un scandal la spitalul de urgență. A urinat în spital și a lovit un angajat al unității medicale

Publicat 15 aug. 2026, 13:48 Sursă Realitatea.Net

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut de polițiști după ce a provocat un scandal de proporții în zona de primiri urgențe a unui spital din Brașov. Individul a urinat pe un perete interior al unității sanitare și a agresat fizic un cadru medical aflat în timpul serviciului.

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