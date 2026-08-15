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182 de ani de la înființarea primei formațiuni de pompieri militari din București
Pompieri militari București
Publicat15 aug. 2026, 18:43
Sursărealitatea.net
Marți 18 august, în orele 9:00 și 20:00, în toate subunitățile de pompieri din București și Ilfov, se organizează Ziua Porților Deschise.
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