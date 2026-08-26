Administraţia Trump suspendă programările pentru vize pentru solicitanţii din întreaga lume

Publicat 26 aug. 2026, 11:46 Sursă realitatea.net

Administraţia preşedintelui Donald Trump a suspendat programările pentru vize pentru solicitanţii din întreaga lume, în contextul unei campanii de represiune în domeniul imigraţiei desfăşurate de guvernul SUA în cel de-al doilea mandat al liderului republican la Casa Albă, relatează Reuters.

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