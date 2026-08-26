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Șapte persoane au fugit de poliție după scandal la maternitatea din Brașov

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 26 aug. 2026, 12:07

Doi agenți răniți în altercație, suspecții prinși ulterior și duși la audieri

Incidentul a izbucnit când cinci bărbați și două femei au vrut să viziteze un salon după închiderea programului.

O parte consumaseră alcool și s-au certat cu agenții de pază. Poliția a intervenit, dar suspecții s-au urcat în mașină și au plecat.

Echipajele i-au urmărit în centrul Brașovului. La oprire, a izbucnit o altercație în care doi polițiști au fost loviți la cap.

Unii au fugit ascunzându-se în curți. Toți au fost prinși, inclusiv șoferul, și duși la audieri. Agenții răniți au primit îngrijiri medicale, fără internare.

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