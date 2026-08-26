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Social· 1 min citire
Șapte persoane au fugit de poliție după scandal la maternitatea din Brașov
FOTO: Arhivă
Doi agenți răniți în altercație, suspecții prinși ulterior și duși la audieri
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