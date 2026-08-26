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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan despre Legea Salarizării: „Dacă această lege nu se va depune, responsabil este PSD”
Ilie Bolojan
Premierul demis Ilie Bolojan a vorbit, marți seara, despre legea salarizării, spunând că PSD va fi vinovat dacă nu se va adopta până la sfârșitul lunii august.
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