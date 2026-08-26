Economie· 1 min citire

Reguli noi pe piața auto: Ce conține noul contract de vânzare-cumpărare

Foto:Arhiva

Foto:Arhiva

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 26 aug. 2026, 07:40

Atestare fiscală obligatorie la tranzacționarea mașinilor la mâna a doua

Începând din luna august, un nou model oficial de contract pentru dobândirea vehiculelor a devenit obligatoriu, înlocuind vechiul formular din 2016.

Modificarea legislativă esențială vizează atestarea fiscală în momentul tranzacției. Dacă până acum doar vânzătorul avea obligația de a demonstra că nu înregistrează debite, noul document extinde această verificare riguroasă și asupra celui care face achiziția.

Obligații fiscale pentru cumpărător

Noul contract auto (Model 2026 ITL 054) include o secțiune nouă, dedicată exclusiv cumpărătorului. Prin intermediul acesteia, organul fiscal local certifică faptul că noul proprietar nu are restanțe la plata taxelor și impozitelor. Atestarea se poate face direct pe contract de către direcția de taxe sau prin emiterea unui certificat fiscal separat.

Fără îndeplinirea acestei condiții, valabilitatea actului și transcrierea mașinii pot fi afectate. Cumpărătorul este obligat să declare vehiculul la organul fiscal în termen de 30 de zile și să solicite transcrierea dreptului de proprietate în cel mult 90 de zile.

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