3 bărbați reținuți după scandalul din Brașov: sunt cercetați pentru ultraj și tulburarea ordinii publice

Trei bărbați din județul Covasna au fost reținuți pentru 24 de ore, după scandalul produs în 25 august, în municipiul Brașov, în urma căruia doi polițiști aflați în patrulare ar fi fost agresați.
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, incidentul a început la o unitate medicală din Brașov, unde mai multe persoane ar fi fost implicate într-un scandal spontan. Ulterior, grupul s-ar fi deplasat în zona unei străzi din municipiu, unde polițiștii aflați în patrulare au intervenit pentru interceptarea acestora.
Șapte persoane, conduse la poliție
La scurt timp după incident, cele șapte persoane implicate — cinci bărbați și două femei, toate din județul Covasna — au fost identificate și conduse la sediul poliției pentru audieri.
În urma cercetărilor și a probelor administrate până în acest moment, anchetatorii au stabilit că trei dintre bărbați ar fi agresat fizic forțele de ordine după momentul interceptării.
De asemenea, anchetatorii susțin că persoanele cercetate s-ar fi sprijinit reciproc pentru a-și intensifica acțiunile, aspect care urmează să fie stabilit cu exactitate pe parcursul anchetei.
Ce acuzații li se aduc celor trei bărbați
Prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, față de cei trei bărbați a fost dispusă continuarea urmăririi penale pentru infracțiunile de ultraj, complicitate la ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov.
Persoanele reținute urmează să fie prezentate, în cursul zilei de 26 august, unității de parchet, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.
Ancheta continuă în cazul scandalului din Brașov
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a contribuției fiecăreia dintre persoanele implicate la tulburarea ordinii și liniștii publice.
Anchetatorii urmăresc, de asemenea, clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și a modului în care fiecare dintre cele șapte persoane a participat la evenimente.
La finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.