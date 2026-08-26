România și-a crescut exporturile de energie cu 52% în primul semestru din 2026

Publicat 26 aug. 2026, 10:43 Actualizat 26 aug. 2026, 10:45

România și-a majorat cu 52% fluxurile fizice transfrontaliere de export de energie electrică în primele șase luni ale anului 2026, până la 4,98 TWh, față de 3,28 TWh în aceeași perioadă din 2025. În schimb, importurile au crescut cu doar 0,4%, de la 5,75 TWh la 5,77 TWh.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre energie romania