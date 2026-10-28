Serviciile de Pașapoarte și Înmatriculări din Brașov se vor muta pe strada Panselelor

Publicat 28 oct. 2026, 09:49 Sursă NewsBV

Serviciile de Pașapoarte și Înmatriculări din cartierul Tractorul vor fi transferate temporar într-o clădire a centrului multifuncțional de pe strada Panselelor nr. 23, în urma aprobării unui proiect de hotărâre.

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