Serviciile de Pașapoarte și Înmatriculări din Brașov se vor muta pe strada Panselelor

Serviciile de Pașapoarte și Înmatriculări din cartierul Tractorul vor fi transferate temporar într-o clădire a centrului multifuncțional de pe strada Panselelor nr. 23, în urma aprobării unui proiect de hotărâre.
Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterei Consiliului Local Brașov în ședința de plen programată pentru vineri, 30 octombrie. Transferul nu a fost încă efectuat, iar data exactă de la care serviciile vor funcționa la noua adresă nu a fost stabilită.
Conform documentului, predarea spațiului ar urma să se facă în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii Consiliului Local. Cele două servicii vor utiliza noul sediu cu titlu gratuit timp de un an, perioada în care se vor desfășura lucrările de eficientizare energetică la clădirea din strada Turnului, unde funcționează actualmente.
Investiția totală pentru proiectul de modernizare este de peste 21 de milioane de lei. Din această sumă, 85% reprezintă finanțare nerambursabilă accesată de Prefectura județului Brașov, iar restul de 15% va fi asigurat din bugetul de stat.