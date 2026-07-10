Actualitate· 1 min citire

Percheziții în județul Brașov: arme și muniție deținute ilegal, descoperite la un bărbat din Vulcan

Percheziții Brașov

Percheziții Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat10 iul. 2026, 15:28
Sursărealitatea.net

Polițiștii din Brașov au efectuat, joi dimineață, o percheziție domiciliară în comuna Vulcan, într-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe arme și elemente de muniție deținute fără drept.

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brașov, împreună cu polițiști ai Secției de Poliție Rurală Zărnești, specialiști criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare, în dimineața zilei de 10 iulie, un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.

Percheziție la domiciliul unui bărbat de 37 de ani din Vulcan

Descinderea a avut loc la locuința unui bărbat în vârstă de 37 de ani, din comuna Vulcan, județul Brașov. Acțiunea a urmărit completarea probatoriului în cadrul anchetei aflate în desfășurare.

În urma percheziției, polițiștii au descoperit și ridicat:

- o armă lungă neletală, tip pușcă cu aer comprimat, supusă autorizării;

- o armă neletală tip arbaletă;

- o armă scurtă letală veche, cu cremene;

- mai multe elemente de muniție compatibile cu arma lungă neletală.

Potrivit anchetatorilor, toate aceste bunuri erau deținute fără drept și au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești.

La finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun, în funcție de rezultatele anchetei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

perchezitiiBrașovIPJarmemunitieilegalearest

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe