Percheziții în județul Brașov: arme și muniție deținute ilegal, descoperite la un bărbat din Vulcan

Publicat 10 iul. 2026, 15:28 Sursă realitatea.net

Polițiștii din Brașov au efectuat, joi dimineață, o percheziție domiciliară în comuna Vulcan, într-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe arme și elemente de muniție deținute fără drept.

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