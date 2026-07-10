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Actualitate· 1 min citire
Percheziții în județul Brașov: arme și muniție deținute ilegal, descoperite la un bărbat din Vulcan
Percheziții Brașov
Publicat10 iul. 2026, 15:28
Sursărealitatea.net
Polițiștii din Brașov au efectuat, joi dimineață, o percheziție domiciliară în comuna Vulcan, într-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe arme și elemente de muniție deținute fără drept.
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