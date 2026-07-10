Arest preventiv pentru un bărbat acuzat de tâlhărie calificată și furturi din locuințe în Brașov

Publicat 10 iul. 2026, 15:26 Sursă realitatea.net

Un bărbat de 33 de ani din comuna Vâlcele a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii din Brașov l-au identificat drept principalul suspect într-un dosar de tâlhărie calificată și furt calificat.

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