Arest preventiv pentru un bărbat acuzat de tâlhărie calificată și furturi din locuințe în Brașov

Un bărbat de 33 de ani din comuna Vâlcele a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii din Brașov l-au identificat drept principalul suspect într-un dosar de tâlhărie calificată și furt calificat.
Anchetatorii spun că acesta ar fi agresat o femeie în zona podului dintre Sânpetru și Brașov, iar ulterior ar fi comis mai multe spargeri de locuințe.
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, desfășoară cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, faptă comisă la sfârșitul lunii iunie.
Femeie atacată și jefuită între Sânpetru și Brașov
Ancheta a început în 30 iunie, după ce o femeie în vârstă de 33 de ani a reclamat că, în timp ce se afla în zona podului care face legătura între comuna Sânpetru și municipiul Brașov, a fost atacată de un individ necunoscut.
Potrivit polițiștilor, agresorul ar fi amenințat-o cu acte de violență, ar fi agresat-o fizic și i-ar fi furat bijuteriile și telefonul mobil, după care a fugit de la locul faptei.
Suspectul, identificat după investigațiile polițiștilor
În urma investigațiilor desfășurate de polițiști, principalul suspect a fost identificat în persoana unui bărbat de 33 de ani din comuna Vâlcele.
Cercetările au scos la iveală și alte fapte de care acesta este bănuit. Polițiștii Secției 3 Brașov au stabilit că, la începutul acestei luni, bărbatul ar fi pătruns fără drept în locuințele a trei persoane din municipiul Brașov, de unde ar fi sustras bijuterii, bani și alte bunuri.
Valoarea totală a prejudiciului este estimată la aproximativ 40.000 de lei.
Percheziție la domiciliul suspectului
La data de 8 iulie, oamenii legii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința suspectului, pentru completarea probatoriului și recuperarea bunurilor provenite din activitatea infracțională.
În urma descinderii, polițiștii au recuperat o parte din prejudiciul creat și au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale, al secțiilor de poliție 1-5, Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.
Reținut și ulterior arestat preventiv
După administrarea probelor, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov.
În 9 iulie, acesta a fost prezentat în fața unui judecător de drepturi și libertăți, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, pentru infracțiunile de tâlhărie calificată, furt calificat și tentativă la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. La finalizarea anchetei vor fi dispuse măsurile legale.