Azilele groazei din Bihor. Detalii de ultimă oră din dosar de la avocatul familiei Pașca VIDEO

Avocatul care reprezintă familia lui Viorel Pașca a oferit primele declarații oficiale înainte de începerea ședinței de judecată de la Tribunalul București. Acesta a anunțat că atât liderul rețelei, cât și soția și cei trei fii ai săi vor da declarații detaliate în fața magistraților, după ce în faza inițială a audierilor de la DIICOT au uzat de dreptul la tăcere.
Apărătorul a explicat că refuzul de a vorbi cu o zi în urmă a fost cauzat exclusiv de starea de epuizare fizică a suspecților. „Vom da declarații astăzi, atât Viorel Pașca, cât și membrii familiei. Ieri nu am apucat să facem acest lucru deoarece eram la mai bine de 30 de ore de la demararea perchezițiilor”, a declarat avocatul.
Investigatori sub acoperire și monitorizare video timp de un an
Apărarea a dezvăluit, de asemenea, amploarea deosebită a anchetei penale derulate de procurorii antimafie. Potrivit avocatului, dosarul a fost deschis în urmă cu un an, perioadă în care întreaga activitate a suspecților a fost supravegheată pas cu pas de serviciile de informații și de organele de cercetare penală.
„Pot să vă spun că dosarul este început în urmă cu un an și că s-a făcut o monitorizare atentă a întregii familii. Aceasta a inclus înregistrări audio-video, măsuri de supraveghere tehnică și introducerea unor investigatori sub acoperire în interiorul centrelor”, a precizat apărătorul familiei Pașca.
Miza financiară a rețelei: Încasări estimate la un milion de lei lunar
Un alt punct important atins de avocat vizează sumele de bani care rulau prin această rețea de azile clandestine. Conform calculelor prezentate în actul de acuzare al procurorilor, costul mediu estimat pentru întreținerea și găzduirea unei singure persoane în imobilele respective era de aproximativ 2.000 de lei pe lună.
Raportat la numărul uriaș de victime identificate de autorități în timpul descinderilor, sumele lunare încasate de familia Pașca din donații, pensii reținute ilegal sau sponsorizări erau uriașe.
„Acuzarea recunoaște că o sumă de 2.000 de lei era un cost mediu pentru fiecare persoană care stătea acolo. Înțelegeți ce sume erau... Sume care ajung la un milion de lei pe lună, în condițiile în care au fost ridicate 400 de persoane de acolo”, a conchis avocatul.
Toate aceste date, alături de declarațiile pe care suspecții le dau în aceste momente, sunt analizate de judecătorul de drepturi și libertăți, care urmează să decidă dacă va emite mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele membrilor familiei Pașca.