Nicușor Dan, în pantaloni scurți după slujba de Sfânta Maria: imagini inedite VIDEO

Publicat 15 aug. 2026, 22:55 Actualizat 15 aug. 2026, 23:00 Sursă Realitatea PLUS

După slujba de Adormirea Maicii Domnului, președintele Nicușor Dan și-a vizitat rudele din Ileni și Făgăraș. Șeful statului a fost surprins îmbrăcat casual, cu tricou și pantaloni scurți, în fața blocului în care stau membrii familiei sale. Acesta era însoțit de Mirabela Grădinaru, partenera lui, și de cei doi copii.

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