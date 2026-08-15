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Actualitate· 1 min citire
Nicușor Dan, în pantaloni scurți după slujba de Sfânta Maria: imagini inedite VIDEO
Nicușor Dan / Captură video
Publicat15 aug. 2026, 22:55
Actualizat15 aug. 2026, 23:00
SursăRealitatea PLUS
După slujba de Adormirea Maicii Domnului, președintele Nicușor Dan și-a vizitat rudele din Ileni și Făgăraș. Șeful statului a fost surprins îmbrăcat casual, cu tricou și pantaloni scurți, în fața blocului în care stau membrii familiei sale. Acesta era însoțit de Mirabela Grădinaru, partenera lui, și de cei doi copii.
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