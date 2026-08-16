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Actualitate· 2 min citire
Salvamont, intervenție pentru recuperarea unei tinere care s-a simțit rău într-o drumeție
Salvamont Zărnești Foto: Facebook | Salvamont Zărnești
Publicat16 aug. 2026, 09:46
Sursărealitatea.net
Din cauze necunoscute, femeia a început să aibă stări de greață și amețeală, precum și o stare generală precară.
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