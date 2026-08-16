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Salvamont, intervenție pentru recuperarea unei tinere care s-a simțit rău într-o drumeție

Salvamont Zărnești Foto: Facebook | Salvamont Zărnești

Salvamont Zărnești Foto: Facebook | Salvamont Zărnești

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 09:46
Sursărealitatea.net

Din cauze necunoscute, femeia a început să aibă stări de greață și amețeală, precum și o stare generală precară.

O turistă care se simțea rău în timpul urcării spre Vârful Turnu, din Masivul Piatra Craiului, a fost coborâtă în siguranță de salvamontiștii din Zărnești.

Femeia a cerut ajutor de la primele simptome, fapt care a permis o intervenție rapidă.

Din cauze necunoscute, turista a început să aibă stări de greață și amețeală, precum și o stare generală precară.

Solicitarea de intervenție a fost transmisă prin Dispeceratul Național Salvamont.

Echipa de salvare a luat inițial în calcul retragerea pe traseul Lehmann, care leagă Cabana Curmătura de creasta Pietrei Craiului, în cazul în care turista s-ar fi aflat foarte aproape de Vârful Turnu.

După localizarea exactă a femeii și evaluarea situației din teren, salvamontiștii au decis coborârea controlată cu ajutorul corzii. Turista a primit ham și cască de protecție.

La intervenție au participat doi membri ai Salvamont Zărnești.

Unul dintre aceștia se afla deja în apropierea Vârfului Turnu, într-o tură de weekend, iar celălalt a pornit de la Baza de Formare din Prăpăstiile Zărneștilor.

Operațiunea a fost finalizată cu succes.

„Grație faptului că apelul a fost făcut încă de la primele semne de îngrijorare, situația a putut fi gestionată corect, cu timpi de reacție foarte scurți”, au transmis salvatorii montani.

Salvamont Zărnești le reamintește turiștilor să solicite ajutor imediat atunci când apar probleme medicale sau dificultăți pe traseu, subliniind că, în zona montană, un apel făcut la timp poate face diferența.

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