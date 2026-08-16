SUA: Mai mulți suspecți sunt căutați după un atac armat la Universitatea de Stat din Virginia

5 persoane au fost rănite, sâmbătă, într-un atac armat comis în apropierea unor cămine studențești de la Universitatea de Stat din Virginia.
Una dintre victime este în stare critică.
Mai mulți atacatori ar fi fost implicați, potrivit BBC.
Până în prezent, nu a fost efectuată nicio arestare.
Restricțiile temporare de circulație impuse în campus au fost ridicate, dar un număr important de polițiști se află în continuare la fața locului, a precizat universitatea într-un comunicat.
Poliția comitatului Chesterfield conduce ancheta, cu sprijinul altor structuri locale de aplicare a legii și al poliției campusului.
Potrivit site-ului universității, cursurile pentru noul semestru urmau să înceapă luni, iar căminele fuseseră redeschise vineri pentru revenirea studenților.
Locotenentul James R. Lamb, din cadrul Poliției comitatului Chesterfield, a declarat pentru BBC că una dintre victime este studentă, iar o alta are mai puțin de 18 ani.
„Nu avem pe nimeni în custodie”, a spus el, adăugând: „Știm că a fost mai mult de un atacator, așa că pot spune că suspecții sunt încă în libertate.”
Polițistul a precizat că anchetatorii analizează înregistrările camerelor de supraveghere în căutarea unor probe. În acest moment, niciuna dintre cele cinci persoane rănite nu este considerată suspectă.
Universitatea de Stat din Virginia are aproximativ 5.000 de studenți și se află la puțin peste 32 de kilometri sud de Richmond, capitala statului american Virginia.
Instituția face parte din categoria universităților și colegiilor americane destinate istoric comunității afro-americane. Acestea au fost înființate pentru a le oferi acces la studii superioare afro-americanilor discriminați, cărora le era interzisă înscrierea la majoritatea instituțiilor de învățământ superior.