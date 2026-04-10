Adrian Axinia (europarlamentar AUR/ECR): „Digitalizăm certificatele de înmatriculare, simplificăm regulile europene și armonizăm datele din registrele naționale ale statelor UE”

Publicat 10 apr. 2026, 12:45 Actualizat 1 mai 2026, 08:47

Comisia pentru transport și turism (TRAN) a dat undă verde, miercuri, 8 aprilie, noilor reguli europene privind digitalizarea documentelor de înmatriculare a vehiculelor și armonizarea datelor în registrele naționale, un dosar negociat din partea Grupului ECR de eurodeputatul AUR, Adrian Axinia.

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