Temperaturile au coborât sub 0°C la Brașov și Făgăraș. Dimineață cu temperaturi de iarnă în județ

Publicat 4 oct. 2026, 13:11 Sursă realitatea.net

Dimineață neobișnuit de rece în Brașov și Făgăraș. Temperaturile au coborât sub 0°C, iar la Făgăraș s-au înregistrat aproape -3°C. Cum va fi vremea în perioada următoare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre temperaturirecefrigvremeinghetFagaras