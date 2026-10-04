Temperaturile au coborât sub 0°C la Brașov și Făgăraș. Dimineață cu temperaturi de iarnă în județ

Dimineață neobișnuit de rece în Brașov și Făgăraș. Temperaturile au coborât sub 0°C, iar la Făgăraș s-au înregistrat aproape -3°C. Cum va fi vremea în perioada următoare.
Locuitorii din Brașov și Făgăraș au avut parte de o dimineață neobișnuit de rece pentru începutul lunii octombrie. Temperaturile au coborât sub pragul de îngheț în mai multe zone din județ, iar la Făgăraș s-au înregistrat aproape -3°C.
Potrivit datelor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, duminică, 4 octombrie, temperaturile au ajuns la -2,8°C la Făgăraș, în jurul orei 8:00. La stația Brașov-Ghimbav, termometrele indicau -0,8°C la ora 7:00.
Frig în depresiunile intramontane
Cele mai scăzute temperaturi au fost înregistrate în zonele depresionare și montane. Potrivit datelor meteorologice citate de BizBrașov, la Miercurea Ciuc minima a coborât până la -6°C, în timp ce la Întorsura Buzăului au fost -5°C.
Și alte localități din zonele intramontane au avut parte de temperaturi negative. La Făgăraș s-au înregistrat aproximativ -3°C, iar la Brașov temperatura a coborât sub pragul de îngheț.
Dimineața rece a fost favorizată de condițiile specifice perioadei, iar temperaturile negative au fost resimțite mai ales în zonele joase și depresionare.
Vremea se încălzește în următoarea perioadă
Frigul de la începutul lunii octombrie nu anunță însă o instalare a iernii. Prognoza meteorologică pentru perioada următoare indică o revenire a temperaturilor.
Pentru intervalul 5–12 octombrie, meteorologii estimează temperaturi medii mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în regiunile vestice.
Astfel, după dimineața rece de duminică, vremea urmează să intre într-un proces de încălzire, chiar dacă începutul lui octombrie a adus temperaturi care au amintit mai degrabă de o dimineață de iarnă.