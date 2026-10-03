Vara lui 2026 la Aeroportul Internațional Brașov: mai multe destinații și un număr record de pasageri
Aeroportul Brașov-Ghimbav
„Aeroportul Internațional Brașov a avut o vară aglomerată în 2026, cu destinații noi, zboruri charter și un record de aproape 70.000 de pasageri în august.”
Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav a avut o vară aglomerată în 2026, cu mai multe opțiuni de călătorie pentru pasagerii din Brașov și din centrul țării. Pe lângă cursele regulate, programul estival a inclus mai multe zboruri directe către destinații de vacanță din Europa și din afara continentului.
Șase destinații de vacanță cu plecare directă din Brașov
Pentru sezonul estival 2026 au fost anunțate șase destinații de vacanță accesibile direct de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav: Hurghada, Antalya, Heraklion, Monastir, Palma de Mallorca și Larnaca.
Zborurile au fost programate începând din luna mai și au continuat pe parcursul sezonului de vară. Prima cursă charter anunțată a fost cea spre Hurghada, programată pentru 15 mai, în timp ce Antalya a intrat în program la finalul lunii mai.
În luna iunie au fost introduse și celelalte destinații estivale. Heraklion, în Creta, și Monastir au avut zboruri programate începând cu 2 iunie, Palma de Mallorca din 10 iunie, iar Larnaca din 16 iunie.
Zboruri directe spre destinații populare din Europa
Pe lângă chartere, orarul de vară 2026 al aeroportului brașovean a inclus și 10 destinații operate de Wizz Air. Pasagerii au putut călători direct spre Londra, Budapesta, Dortmund, Napoli, Nürnberg, Memmingen, Milano, Roma, Katowice și Varșovia.
Extinderea opțiunilor de călătorie a oferit pasagerilor din centrul țării posibilitatea de a ajunge direct în mai multe orașe europene, fără deplasarea până la aeroporturile din București, Sibiu sau Cluj.
Aeroportul Brașov a depășit 400.000 de pasageri în 2026
Vara lui 2026 a venit și cu o creștere importantă a traficului de pasageri. În luna august, Aeroportul Internațional Brașov a înregistrat 69.689 de pasageri, acesta fiind un nou record lunar.
Potrivit datelor publicate la începutul lunii septembrie, bilanțul provizoriu pentru primele opt luni ale anului ajunsese la 406.629 de pasageri. În luna iunie au fost înregistrați 59.132 de pasageri, în iulie 64.750, iar în august aproape 70.000.
Astfel, aeroportul a depășit în primele opt luni ale anului 2026 numărul total de pasageri înregistrat pe parcursul întregului an 2025.
Noi rute și investiții pentru dezvoltarea aeroportului
Creșterea numărului de pasageri vine în contextul unor planuri de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare. În 2026, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav a avansat și proiectul de extindere a platformei de îmbarcare și debarcare.
Proiectul prevede adăugarea a cinci poziții pentru aeronave, dintre care patru pentru aeronave de categoria C și una pentru categoria E, precum și realizarea unei căi de degajare rapidă. Sunt incluse, de asemenea, lucrări la sistemele de iluminat, balizaj, canalizare pluvială și instalațiile electrice. Valoarea estimată a achiziției este de 55,82 milioane de lei, fără TVA.
În paralel, conducerea aeroportului a anunțat discuții privind noi destinații și extinderea colaborării cu operatorii aerieni, inclusiv pentru curse către Paris, Chișinău și alte puncte de conexiune europene.
Vara lui 2026, un moment important pentru Aeroportul Brașov
Prin diversificarea destinațiilor și creșterea numărului de pasageri, sezonul estival 2026 a reprezentat o perioadă importantă pentru Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.
De la cursele regulate către marile orașe europene până la zborurile charter spre destinații de vacanță din Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia, Spania și Cipru, aeroportul a oferit mai multe variante de călătorie pentru locuitorii din Brașov și din regiunea centrală a țării.
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