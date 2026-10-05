Salvare cu elicopterul în Munții Făgăraș, după o cădere de 40 de metri

Un bărbat a fost recuperat de salvamontiști și de echipajul SMURD Brașov după un accident produs în zona „La trei pași de moarte”.
Un bărbat a fost salvat duminică după-amiază după ce a căzut aproximativ 40 de metri într-o zonă abruptă din Munții Făgăraș, în apropierea locului cunoscut drept „La trei pași de moarte”. Echipa Salvamont Sibiu de la Bâlea Lac a intervenit pentru acordarea primului ajutor și recuperarea victimei.
Din cauza terenului dificil și pentru a reduce timpul necesar intervenției, salvatorii au solicitat sprijinul elicopterului SMURD Brașov. Un medic și un asistent din echipajul aerian au fost coborâți în apropierea victimei și au constatat că bărbatul se afla în stare stabilă.
Operațiunea de salvare a presupus extragerea bărbatului cu ajutorul troliului elicopterului, o procedură utilizată în zonele montane în care accesul terestru este dificil sau ar necesita un timp îndelungat.
După recuperare, victima a fost transportată la Bâlea Lac pentru investigații medicale suplimentare. Intervenția a mobilizat atât salvamontiștii sibieni, cât și echipajul aeromedical din Brașov.