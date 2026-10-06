Patru mașini s-au izbit pe Calea Făgărașului din Brașov. Se circulă cu dificultate pe o singură bandă

Un accident în lanț s-a produs marți după-amiază, 6 octombrie, pe Calea Făgărașului din Brașov, pe sensul de mers dinspre Stadionul Municipal către Complexul Bartolomeu.
Patru autoturisme au fost implicate în coliziune, iar traficul din zonă se desfășoară cu dificultate. Potrivit primelor informații, impactul s-a produs după ce șoferul unei mașini înmatriculate în județul Covasna a frânat brusc.
Autoturismele care circulau în spatele acestuia nu au mai reușit să evite impactul și s-au lovit succesiv. În urma accidentului au fost trimise la fața locului echipaje de intervenție, inclusiv unul de descarcerare, precum și două ambulanțe.
Impactul a fost suficient de puternic pentru a provoca avarii serioase la două dintre vehiculele implicate. Echipajele medicale au intervenit pentru evaluarea și acordarea primului ajutor persoanelor implicate în accident.
Trafic restricționat pe o singură bandă
În urma coliziunii, circulația pe sensul către Complexul Bartolomeu se desfășoară pe o singură bandă.
Restricționarea traficului a dus la formarea unor coloane de mașini, într-o zonă în care circulația este oricum aglomerată în această perioadă a zilei. Șoferii sunt nevoiți să reducă viteza și să circule cu atenție până la eliberarea carosabilului.