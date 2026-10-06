Constantin Brâncuși și Maria Tănase, povestea de iubire care a devenit spectacol. „Maestrul și Măiastra”, la Centrul Cultural Reduta

Povestea misterioasă dintre Constantin Brâncuși și Maria Tănase devine spectacol. „Maestrul și Măiastra” ajunge la Brașov pe 13 octombrie, la Reduta.
Constantin Brâncuși și Maria Tănase, două dintre cele mai importante personalități ale culturii române, se întâlnesc într-un spectacol care aduce pe scenă povestea misterioasă a relației dintre cei doi. Intitulat „Maestrul și Măiastra”, spectacolul teatral-muzical ajunge la Brașov pe 13 octombrie 2026.
Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural Reduta, începând cu ora 19:00, și face parte din proiectul cultural „Romanța Unește”. Spectacolul își propune să pună în dialog două forme fundamentale ale artei românești: muzica și sculptura.
Povestea misterioasă dintre Brâncuși și Maria Tănase
Relația dintre Constantin Brâncuși și Maria Tănase a rămas una dintre poveștile fascinante ale culturii românești.
Cei doi s-au întâlnit la Paris, iar legătura lor a generat de-a lungul timpului numeroase relatări și interpretări. Brâncuși era deja un sculptor de renume internațional, în timp ce Maria Tănase își construia cariera care avea să o transforme într-una dintre cele mai iubite voci ale României.
Povestea celor doi a devenit, astfel, un punct de întâlnire între universul sculpturii lui Brâncuși și cel al cântecului românesc reprezentat de Maria Tănase.
„Maestrul și Măiastra”, spectacol despre iubire și artă
Spectacolul „Maestrul și Măiastra” nu urmărește doar povestea relației dintre cei doi artiști, ci propune o întâlnire între două universuri artistice.
Pe de o parte se află sculptura lui Constantin Brâncuși, construită în jurul formei, simplității și esenței. De cealaltă parte se află romanța românească și repertoriul asociat cu Maria Tănase.
Proiectul pornește de la ideea că cele două forme de expresie au rădăcini comune: autenticitatea, inspirația din cultura populară și transformarea esenței românești într-o formă artistică.
Maria Tănase și Constantin Brâncuși, pe aceeași scenă
„Maestrul și Măiastra” este conceput ca o experiență teatral-muzicală în care muzica live, dialogurile, intervențiile poetice și proiecțiile vizuale inspirate din opera lui Brâncuși se întâlnesc pe aceeași scenă.
Rolurile principale sunt interpretate de mezzosoprana Iulia Merca, în rolul Mariei Tănase, și tenorul Sorin Lupu, în rolul lui Constantin Brâncuși. Spectacolul are la bază un libret semnat de Ina Hudea, care semnează și regia.
Muzica live este asigurată de Orchestra de Romanțe ArtFest, iar proiectul include și momente coregrafice și elemente vizuale inspirate de universul sculptural brâncușian.
Când are loc spectacolul „Maestrul și Măiastra” la Brașov?
Brașovenii vor putea vedea spectacolul „Maestrul și Măiastra” marți, 13 octombrie 2026, de la ora 19:00, la Centrul Cultural Reduta.
Spectacolul face parte dintr-un turneu care include patru orașe din România: Târgu-Mureș, Cluj-Napoca, Bistrița și Brașov.
„Romanța Unește” – muzica și sculptura, într-o singură poveste
Proiectul „Romanța Unește” se află la cea de-a doua ediție și își propune să apropie publicul de două dimensiuni ale culturii românești printr-o poveste cunoscută și învăluită în mister.
În cazul spectacolului „Maestrul și Măiastra”, Brâncuși și Maria Tănase devin simbolurile acestei întâlniri dintre formă și cântec.
Spectacolul este construit ca o experiență artistică în care povestea celor doi artiști se împletește cu muzica și cu imagini inspirate de creația lui Brâncuși.
Pentru publicul din Brașov, evenimentul reprezintă o ocazie de a descoperi într-o formă artistică originală una dintre cele mai cunoscute și misterioase povești asociate cu două nume emblematice ale culturii românești.