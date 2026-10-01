Acoperământul Maicii Domnului, 1 octombrie 2026. Tradiții și obiceiuri: de ce nu se taie părul
Acoperământul Maicii Domnului
Acoperământul Maicii Domnului 2026 se sărbătorește pe 1 octombrie. Ce înseamnă sărbătoarea, ce tradiții se respectă și de ce se spune că nu este bine să îți tai părul.
Acoperământul Maicii Domnului este sărbătorit în fiecare an pe 1 octombrie și este cunoscut în tradiția populară românească și sub numele de Pocroave. Ziua amintește de arătarea Maicii Domnului în biserica din Vlaherne, la Constantinopol, și este asociată cu ideea de ocrotire și rugăciune.
În România, sărbătoarea este legată și de numeroase tradiții și obiceiuri populare. Una dintre cele mai cunoscute spune că nu este bine să îți tai părul pe 1 octombrie. De unde vine această tradiție și ce alte obiceiuri sunt asociate cu Acoperământul Maicii Domnului?
Acoperământul Maicii Domnului 2026. Când este sărbătorit
În 2026, Acoperământul Maicii Domnului este sărbătorit joi, 1 octombrie.
Sărbătoarea este dedicată Maicii Domnului și este legată de tradiția potrivit căreia aceasta s-ar fi arătat credincioșilor aflați la rugăciune în biserica din Vlaherne, la Constantinopol.
Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, au văzut-o pe Maica Domnului în timpul unei privegheri, rugându-se și acoperind poporul cu cinstitul său omofor. Imaginea a devenit un simbol al ocrotirii și al mijlocirii Maicii Domnului.
Ce înseamnă Acoperământul Maicii Domnului
Acoperământul Maicii Domnului simbolizează, în spiritualitatea ortodoxă, ocrotirea și mijlocirea Maicii Domnului pentru credincioși.
Sărbătoarea își are originea în tradiția legată de biserica din Vlaherne, iar evenimentul este datat în anul 911, în timpul unei privegheri de noapte. Potrivit tradiției, Maica Domnului a apărut în fața celor aflați la rugăciune și și-a întins omoforul asupra oamenilor.
În timp, sărbătoarea s-a răspândit în special în spațiul ortodox slav și a devenit cunoscută în România sub denumirea de Pocroave, termen provenit din slavonă și asociat cu ideea de văl sau acoperământ.
De ce nu este bine să îți tai părul pe 1 octombrie
Una dintre cele mai cunoscute superstiții de Acoperământul Maicii Domnului spune că nu este bine să îți tai părul în această zi.
În tradiția populară, se credea că părul tăiat rămâne într-o anumită legătură cu persoana de la care provine. Din acest motiv, exista și credința că părul nu trebuie aruncat sau ars, pentru a nu putea fi folosit în scopuri considerate rele.
Această credință face parte din folclorul și tradițiile populare asociate sărbătorii și nu trebuie confundată cu o regulă liturgică a Bisericii Ortodoxe.
Tradiții de Acoperământul Maicii Domnului
De-a lungul timpului, ziua de 1 octombrie a acumulat numeroase tradiții și obiceiuri în diferite regiuni ale României.
Printre acestea se numără:
mersul la biserică și rugăciunea pentru sănătate și ocrotirea familiei;
pomenirea celor trecuți la cele veșnice;
pregătirea unor plăcinte de post cu mere sau dovleac;
împărțirea alimentelor către rude și persoane apropiate;
rugăciunile pentru familie și pentru o căsnicie fericită;
în anumite zone, stropirea animalelor cu apă sfințită pentru protecție în sezonul rece.
O parte dintre aceste obiceiuri diferă de la o regiune la alta și aparțin tradiției populare locale.
Ce se spune că nu este bine să faci de Acoperământul Maicii Domnului
În tradiția populară, ziua de 1 octombrie este considerată o zi în care oamenii ar trebui să acorde mai multă atenție rugăciunii și să evite anumite activități.
Printre credințele populare se află și aceea că nu este bine să îți tai părul, dar și recomandarea de a nu arunca sau arde părul tăiat. Acestea sunt însă superstiții transmise din generație în generație și nu reprezintă prescripții religioase obligatorii.
În schimb, în practica religioasă, accentul este pus pe rugăciune, participarea la slujbă, milostenie și apropierea de Dumnezeu.
Ce rugăciuni se rostesc de Acoperământul Maicii Domnului
Credincioșii se pot ruga Maicii Domnului pentru sănătate, pace sufletească, protecția familiei și ajutor în perioadele dificile.
În tradiția ortodoxă există Acatistul Acoperământului Maicii Domnului, precum și alte rugăciuni și slujbe dedicate acestei sărbători. Doxologia include între resursele dedicate zilei de 1 octombrie acatistul, paraclisul, canonul, rugăciunile și slujba sărbătorii.
Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoare cu cruce roșie?
Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului este marcată în calendarul Bisericii Ortodoxe Române cu cruce roșie. Doxologia notează că, începând din 2017, sărbătoarea a fost trecută astfel în calendarul BOR, alături de alte praznice închinate Maicii Domnului.
Pentru credincioși, 1 octombrie reprezintă un moment de rugăciune și de reflecție asupra ideii de ocrotire și mijlocire.
Pocroave, denumirea populară a sărbătorii
În tradiția românească, Acoperământul Maicii Domnului este cunoscut și drept Pocroave. Denumirea are origine slavă și face referire la acoperământ sau văl.
Sărbătoarea a fost asociată în folclor și cu începutul sezonului rece, momentul în care pământul începe să fie acoperit de brumă. De aici provin și o parte dintre obiceiurile legate de pregătirea gospodăriilor și a animalelor pentru iarnă.
Acoperământul Maicii Domnului, între credință și tradiție
Acoperământul Maicii Domnului are o semnificație religioasă centrată pe rugăciune, ocrotire și mijlocire. Tradițiile privind părul, postul sau anumite activități gospodărești provin însă din folclor și pot varia în funcție de regiune.
Astfel, pentru cei care caută să respecte această zi, este utilă diferențierea dintre rânduiala Bisericii și superstițiile sau obiceiurile populare transmise de-a lungul generațiilor.
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