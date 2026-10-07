Reparații la rețeaua de apă din Brașov. Străzile unde sunt programate intervenții

Compania Apa Brașov efectuează reparații la rețeaua de apă. Vezi ce străzi sunt vizate și unde pot apărea întreruperi temporare ale furnizării apei.
Compania Apa Brașov efectuează lucrări de reparații și intervenții la rețeaua de distribuție a apei din municipiu. Lucrările pot afecta temporar furnizarea apei potabile în anumite zone, iar locuitorii sunt sfătuiți să își pregătească o rezervă de apă pentru consum și necesitățile casnice.
Intervențiile vizează în principal remedierea unor defecțiuni la conducte și branșamente, verificarea instalațiilor și repararea hidranților.
Ce străzi din Brașov sunt vizate de lucrări
Lucrările programate de Compania Apa Brașov includ intervenții la rețeaua publică de distribuție, în funcție de problemele identificate în teren.
Printre tipurile de lucrări efectuate se numără:
repararea spărturilor apărute la conducte;
intervenții la branșamentele de apă;
repararea hidranților defecți;
verificarea unor eventuale infiltrații;
lucrări de întreținere și intervenții tehnice la rețeaua de distribuție.
În ultimele zile, astfel de intervenții au fost anunțate pe străzi precum Dihamului, Bisericii Române, Locomotivei, Fundăturii și Fanionului, precum și la Uzina de Apă Tărlung.
Furnizarea apei poate fi întreruptă temporar
Lucrările la rețeaua de apă pot determina întreruperi temporare ale alimentării cu apă potabilă, în funcție de natura și durata intervenției.
Compania Apa Brașov recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure din timp o cantitate minimă de apă pentru consum și igienă.
De asemenea, după reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar o ușoară tulburare. În această situație, recomandarea este ca robinetul să fie lăsat deschis câteva minute, până când apa revine la aspectul normal.
De ce sunt necesare aceste intervenții
Reparațiile sunt necesare pentru remedierea defecțiunilor și menținerea în stare de funcționare a infrastructurii de alimentare cu apă.
În paralel cu intervențiile punctuale, în Brașov este derulat și un proiect amplu de reabilitare a rețelei de distribuție a apei, care prevede modernizarea a peste 21 de kilometri de rețea și include 51 de străzi din municipiu. Proiectul are o valoare de peste 59,5 milioane de lei, fără TVA.
Printre străzile incluse în proiectul de reabilitare se află Florilor, Fanionului, Telegrafului, Mecanicilor, Locomotivei, Lămâiței, Bujorului, Brândușelor, Hărmanului, Bulevardul Gării, Bulevardul Victoriei și Zizinului.
Unde pot suna brașovenii pentru sesizări
Pentru sesizări, informații despre problemele apărute la rețeaua de apă sau detalii privind intervențiile, locuitorii pot contacta dispeceratul Companiei Apa Brașov, disponibil non-stop, la numărul 0268 926.
Compania Apa Brașov le recomandă consumatorilor să țină cont de eventualele întreruperi temporare și își cere scuze pentru disconfortul creat de lucrările necesare pentru remedierea problemelor din rețea.