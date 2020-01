FOTO+VIDEO Minor găsit MORT, pe malul râului Olt!

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizati, aseară, cu privire la faptul că doi minori, în vârstă de 14 ani, din satul Bogata Olteana, comuna Hoghiz, județul Brasov, au plecat în sat la joacă și nu au mai revenit.

Update:

La solicitarea IPJ a participat si ISU Brasov la actiunea de cautare a celor doi copii de azi noapte. Totodata pe langă fortele MAI au participat si membri de la Asociatia 4×4 Rescue.

Azi noapte a fost gasit unul dintre copii, pe malul râului Olt, de catre pompierii care au participat la cautări. Copilul a fost resuscitat de catre personalul medical dar din pacate nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarat decedat.

In aceasta dimineata s-au reluat cautarile. La actiunea de cautare participa si 4 scafandrii de la ISU Brasov.

Știre inițială:

Echipe operative formate din polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov-Secția 6 Poliție Rurală Hoghiz, Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Poliția Făgăraș, Secția 3 Politie Rurala Voila, Serviciul Criminalistic, efective din cadrul ISU Brașov, jandarmi din Grupării Mobile de Jandarmi Brașov și din cadrul IJJ Brașov si echipaje SMURD, precum și voluntari s-au format in echipe si au desfasurat activitati de cautare pe raza localitatii Bogata, a localitatilor invecinate, precum si pe cursurile de apa a raului Bogata si a raului Olt. In jurul orelor 22.00, unul dintre cei doi minori a fost gasit in albia raului Olt, acesta fiind preluat de un echipaj medical si transportat la spital. În continuare se efectueaza verificari si investigatii in vederea identificarii celui de-al doilea minor.