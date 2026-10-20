Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 5,5 milioane de lei

Publicat 20 oct. 2026, 10:44 Sursă realitatea.net

Polițiștii din Brașov fac trei percheziții în București și Ilfov într-un dosar de înșelăciune, tăinuire și fals, cu un prejudiciu estimat la 5,5 milioane de lei.

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