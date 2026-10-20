Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 5,5 milioane de lei

Polițiștii din Brașov fac trei percheziții în București și Ilfov într-un dosar de înșelăciune, tăinuire și fals, cu un prejudiciu estimat la 5,5 milioane de lei.
Polițiștii din Brașov desfășoară noi percheziții într-un dosar penal care vizează presupuse fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, tăinuire și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 5,5 milioane de lei, iar ancheta vizează activitatea a patru persoane.
Acțiunea are loc sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov pun în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară: două în județul Ilfov și unul în municipiul București.
Cum ar fi fost comise fraudele
Potrivit anchetatorilor, cele patru persoane ar fi început, din septembrie 2025, demersuri pentru preluarea a două societăți comerciale cu activitate economică reală. Companiile ar fi fost trecute ulterior pe numele unor persoane fără mijloace de subzistență sau fără adăpost.
Anchetatorii susțin că, în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, ar fi fost comandate diverse mărfuri de la aproximativ 30 de persoane. Pentru bunurile solicitate ar fi fost emise bilete la ordin cu scadențe de cel puțin 45 de zile.
Instrumentele de plată ar fi fost refuzate ulterior la plată, din cauza lipsei totale de disponibil în conturi. În urma acestor operațiuni, prejudiciul reclamat de persoanele vătămate a fost estimat la aproximativ 5.500.000 de lei.
Polițiștii caută probe în București și Ilfov
Perchezițiile desfășurate în prezent urmăresc identificarea și ridicarea unor obiecte, documente și medii de stocare care ar putea contribui la clarificarea situației de fapt și la completarea probatoriului din dosar.
De asemenea, în cauză urmează să fie pus în aplicare un mandat de aducere.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare București, al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, precum și al structurilor criminalistice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov.
Alte 32 de percheziții au avut loc în 2026
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, în același dosar au fost efectuate anterior, în cursul anului 2026, alte 32 de percheziții domiciliare.
În urma acelor activități, anchetatorii au ridicat bunuri de interes pentru cauză, între care echipamente IT, dispozitive utilizate pentru transportul mărfurilor și telefoane mobile. Valoarea bunurilor menționate se ridică la aproximativ 147.500 de lei.
Totodată, au fost dispuse măsuri preventive față de patru persoane. Două dintre acestea au fost reținute, iar alte două au fost arestate preventiv, potrivit informațiilor comunicate de autorități.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele, a contribuției fiecărei persoane și a întregului prejudiciu.
Persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de lege și de prezumția de nevinovăție.