Panourile fotovoltaice toamna: cât curent produc în zilele ploioase și cât de mult scade randamentul
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Panourile fotovoltaice continuă să genereze electricitate chiar și atunci când cerul este acoperit de nori, însă producția poate scădea considerabil în lunile de toamnă.
În octombrie și noiembrie, zilele mai scurte și perioadele cu ploi persistente reduc cantitatea de energie obținută, iar proprietarii trebuie să țină cont de variațiile de la o zi la alta.
Panourile solare funcționează și fără soare direct
Panourile fotovoltaice transformă lumina în energie electrică, astfel că nu au nevoie ca soarele să fie vizibil pentru a funcționa. Chiar și atunci când cerul este înnorat, o parte din radiația solară ajunge la suprafața modulelor și permite producerea de electricitate.
Diferența apare în intensitatea luminii disponibile. În zilele senine, panourile captează atât radiația directă, cât și lumina difuză. Atunci când norii sunt denși, o parte mai mare din radiație este blocată sau dispersată, iar cantitatea de energie produsă scade.
Prin urmare, o zi ploioasă nu înseamnă automat că instalația nu mai generează curent. Producția depinde de grosimea stratului de nori, de durata precipitațiilor și de condițiile specifice fiecărei locații.
Cât curent produce un sistem fotovoltaic într-o zi înnorată
Nu există un procent unic care să indice câtă energie mai generează panourile atunci când vremea se înrăutățește. În unele zile, instalația poate păstra o parte importantă din producția obișnuită, în timp ce în perioadele cu nori groși și ploaie continuă randamentul poate scădea drastic.
Orientarea panourilor, eventualele obstacole care fac umbră și performanța invertorului influențează, de asemenea, rezultatul.
Pentru proprietari, cea mai relevantă comparație este cea dintre producția înregistrată de sistem și valorile obișnuite pentru aceeași perioadă a anului. Aplicațiile de monitorizare ale instalațiilor fotovoltaice permit urmărirea energiei generate zilnic și identificarea variațiilor.
Câți kilowați-oră produce un sistem de 5 kWp în octombrie
Un sistem rezidențial cu o putere instalată de 5 kWp poate produce cantități foarte diferite de energie, în funcție de vreme și de amplasare.
De exemplu, dacă instalația generează 15 kWh într-o zi senină de octombrie, într-o zi cu cer puternic înnorat producția ar putea coborî la numai câțiva kilowați-oră. În condiții nefavorabile, aceasta poate ajunge orientativ la 1–3 kWh într-o zi.
Valorile sunt ilustrative, nu estimări garantate pentru întreaga Românie. Producția reală poate fi mai mare sau mai mică, în funcție de radiația solară, orientarea și înclinarea panourilor, pierderile sistemului și condițiile meteorologice.
Este importantă și diferența dintre kW și kWh: puterea instalată, exprimată în kWp, indică performanța nominală a sistemului, în timp ce kWh măsoară cantitatea de energie produsă într-un anumit interval.
De ce scade producția în noiembrie
Odată cu apropierea iernii, producția fotovoltaică este afectată de mai mulți factori. Zilele devin mai scurte, soarele se află mai jos pe cer, iar perioadele cu nori, ceață și precipitații pot limita cantitatea de lumină disponibilă.
Din acest motiv, un sistem care produce mult în lunile de vară poate genera considerabil mai puțină energie în noiembrie, chiar și atunci când nu plouă.
Temperaturile scăzute nu reprezintă, în sine, principalul dezavantaj. Panourile pot funcționa eficient pe vreme rece, dacă beneficiază de suficientă lumină solară. Durata zilei și intensitatea radiației au un rol esențial în producția totală.
Când nu mai produc deloc panourile fotovoltaice
În timpul nopții, panourile nu generează în mod normal electricitate, deoarece nu există lumină solară disponibilă. În timpul zilei, producția poate deveni foarte mică atunci când lumina este extrem de slabă.
Totuși, dacă sistemul indică permanent zero în condiții de lumină naturală, proprietarul ar trebui să verifice aplicația de monitorizare și eventualele erori afișate de invertor.
O scădere temporară a producției pe vreme nefavorabilă este normală. În schimb, o oprire persistentă în timpul zilei poate semnala o defecțiune, o problemă de conectare sau o oprire automată a instalației.
Cum pot proprietarii să gestioneze mai bine energia produsă toamna
În perioadele cu producție redusă, programarea consumatorilor mari în intervalele cu lumină naturală poate ajuta la folosirea directă a energiei generate de panouri.
Mașina de spălat, mașina de spălat vase sau alte aparate care pot funcționa la ore diferite pot fi utilizate atunci când instalația produce mai mult curent. O baterie de stocare poate păstra o parte din energia disponibilă pentru consumul ulterior, însă eficiența acestei soluții depinde de capacitatea bateriei și de profilul de consum al locuinței.
În lunile de toamnă, monitorizarea producției și adaptarea consumului la energia disponibilă pot ajuta la reducerea cantității de electricitate preluate din rețea.
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