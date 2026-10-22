Primăria Brașov plătește 54.800 de lei plus TVA pentru cursurile online ale angajaților și voluntarilor de la FOTE 2027

Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 oct. 2026, 08:20

Primăria Brașov vrea să cumpere o platformă de cursuri online pentru angajații și voluntarii care vor lucra la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), din februarie 2027. Contractul valorează 54.800 de lei, la care se adaugă TVA. Platforma va fi folosită pentru cursuri, inclusiv de securitate cibernetică, pentru evaluarea participanților și pentru urmărirea progresului lor, informează Bizbrasov.ro.

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