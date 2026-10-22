Primăria Brașov plătește 54.800 de lei plus TVA pentru cursurile online ale angajaților și voluntarilor de la FOTE 2027

Primăria Brașov vrea să cumpere o platformă de cursuri online pentru angajații și voluntarii care vor lucra la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), din februarie 2027. Contractul valorează 54.800 de lei, la care se adaugă TVA. Platforma va fi folosită pentru cursuri, inclusiv de securitate cibernetică, pentru evaluarea participanților și pentru urmărirea progresului lor, informează Bizbrasov.ro.
Platforma va avea o capacitate de 2.000 de cursanți pe lună și va permite accesul la un număr nelimitat de cursuri. Printre temele abordate se vor număra securitatea cibernetică, activitățile și procedurile specifice organizării evenimentului, precum și alte subiecte necesare pregătirii celor implicați.
Pentru furnizarea serviciilor, Primăria Brașov a primit o ofertă de la firma Plusnet din Brașov, specializată în soluții de instruire online, mai arata Bizbrasov.ro.
O categorie importantă a beneficiarilor acestor instruiri va fi reprezentată de voluntarii care vor contribui la desfășurarea competiției. Organizatorii urmăresc recrutarea, formarea și certificarea a aproximativ 900 de voluntari, care vor sprijini activitățile dinaintea și din timpul festivalului.
Înscrierile pentru voluntari au fost deschise în 15 septembrie 2026, în cadrul proiectului european Brașov 2027, finanțat prin programul Erasmus+ Sport. Potrivit informațiilor publicate de Radio România Brașov FM, voluntarii nu au nevoie de experiență anterioară, iar după încheierea festivalului ar urma să rămână conectați la comunitatea dezvoltată prin platforma VoluntarBV, care va centraliza oportunități de implicare în viitoare evenimente sportive, culturale și comunitare.