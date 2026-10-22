Reacție exclusivă de peste ocean pentru Televiziunea Poporului. SUA - prezente cu un avion deasupra Mării Negre

Potrivit jurnalistei - Ana Maria Păcuraru, întrebarea adresată comandamentului militar al NATO a vizat implicarea Statelor Unite în acțiunile de supraveghere din zona Mării Negre.
Răspunsul a venit din partea colonelului Martin O'Donnell, purtător de cuvânt al comandamentului, care a confirmat că un avion american Boeing P-8 Poseidon patrulează în această regiune.
Am întrebat comandamentul militar al NATO un singur lucru foarte direct. Sunt Statele Unite printre aliații care trimit forțe la Marea Neagră?
Răspunsul primit în exclusivitate de la colonelul Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al comandamentului, este da. NATO confirmă oficial că un avion american Boeing P-8 Poseidon patrulează deasupra Mării Negre.
De ce contează P-8 Poseidon? Este avionul de patrulare maritimă al marinei americane. Urmărește nave, submarine și tot ce se mișcă pe mare.
Practic este ochiul Americii deasupra Mării Negre.
Și a ajuns aici exact când drone rusești lovesc nave în apele noastre teritoriale. Al doilea mesaj important din răspunsul NATO, prioritatea acum este să vadă tot ce se întâmplă în regiune prin mai mulți senzori și prin schimb de date.
Războiul de la Marea Neagră este în primul rând un război al informației.
Fără dovezi clare, nimeni nu poate numi oficial vinovatul, iar Rusia trăiește din această ambiguitate.
Mai mulți ochi pe cer înseamnă mai puțin loc pentru minciunile Moscovei.
Al treilea mesaj, comandamentul suprem al NATO în Europa, întotdeauna un general american, este în contact strâns cu șeful statului major al apărării din România.
Pe scurt, Washingtonul nu doar declară că sprijină România, ci o arată concret în aer și pe teren. Iar momentul nu este întâmplător. Pentagonul își reevaluează prezența militară în Europa, iar România s-a oferit să împartă costurile trupelor americane.
Avionul american de deasupra Mării Negre este cel mai clar semnal de până acum că Statele Unite rămân angajate pe flancul estic. Diseară CSAT trebuie să decidă ce pune România pe masă. Radare, sisteme antidrone și propria capacitate de a vedea și de a reacționa.
Pentru că aliații vin, dar prima linie suntem noi.
Potrivit declarației jurnalistei - Ana Maria Păcuraru, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) urma să analizeze opțiunile României în actualul context de securitate.
Printre capacitățile menționate în mesajul său se numără radarele, sistemele antidrone și mijloacele proprii de supraveghere și reacție. Aceste echipamente pot avea un rol important în detectarea amenințărilor și în consolidarea apărării naționale.