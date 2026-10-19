Dracula Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. „Heritage” a câștigat marele trofeu la Brașov
Dracula Film Festival 2026
Dracula Film Festival 2026 și-a desemnat câștigătorii. Filmul „Heritage” a obținut marele trofeu, iar Simon Boswell a primit distincția „Contele Dracula”.
Cea de-a XIV-a ediție a Dracula Film Festival s-a încheiat la Brașov, după patru zile dedicate cinematografiei horror, fantasy, science-fiction și thriller. Marele premiu al festivalului, Trofeul Dracula 2026, a fost câștigat de filmul francez „Heritage”, regizat de Baptist Agostini-Croce. Tot în cadrul galei, compozitorul britanic Simon Boswell a primit trofeul onorific „Contele Dracula”, pentru întreaga sa carieră în muzica de film.
Evenimentul s-a desfășurat în perioada 15–18 octombrie, la Cinema Astra, reunind producții internaționale, cineaști, artiști vizuali și iubitori ai filmului fantastic.
„Heritage”, marele câștigător al Dracula Film Festival 2026
Trofeul Dracula pentru cel mai bun lungmetraj i-a revenit producției franceze „Heritage” (2026), în regia lui Baptist Agostini-Croce. Filmul a concurat alături de alte patru producții internaționale, prezentate în premieră națională în cadrul festivalului.
Juriul a apreciat abordarea originală a genului horror și felul în care pelicula construiește tensiunea într-un decor asociat, în mod obișnuit, cu frumusețea și lumina.
Mențiunea specială a competiției de lungmetraj a fost acordată filmului „The Shadow” („La Sombra”), o producție din Paraguay regizată de Michael Joseph Kovich Jr.
Cele cinci filme din competiția internațională au oferit publicului perspective diferite asupra cinematografiei fantastice contemporane, de la horror psihologic la dark fantasy și science-fiction.
„Dagian” și „Knot”, premiate la competițiile de scurtmetraj
În competiția internațională de scurtmetraje, Trofeul Little Dracula a fost câștigat de „Dagian”, o producție din Ungaria regizată de Péter Dóczé.
Juriul a remarcat simplitatea poveștii, calitatea imaginii și interpretarea actorilor, precum și echilibrul dintre elementele dure și cele poetice. Mențiunea specială a revenit scurtmetrajului „Shard”, regizat de Pablo Cabel.
Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj românesc, Trofeul Vlăduț, a fost acordat producției „Knot”, în regia lui Sorin Valea.
Prin aceste distincții, festivalul a adus în atenția publicului atât realizatori consacrați, cât și cineaști care explorează noi direcții ale filmului fantastic.
Echipa brașoveană Filmsylvania a câștigat competiția Dracula Digital
Competiția Dracula Digital, dedicată tinerilor cu vârste între 16 și 29 de ani, a fost câștigată de echipa brașoveană Filmsylvania, cu scurtmetrajul „Clementia Dei”.
Din echipă fac parte Ioan Petrițan, Mihai Năstase și Dragoș Ștefan Ghic. Filmul a fost realizat cu telefonul mobil, în cadrul provocării creative organizate pe durata festivalului.
Juriul a apreciat creativitatea și implicarea echipei, precum și utilizarea unor elemente simbolice și artistice în construirea poveștii. Premiul acordat câștigătorilor a fost în valoare de 500 de euro.
Competiția Dracula Digital încurajează tinerii pasionați de film să experimenteze cu mijloace de producție accesibile și să își dezvolte propriul limbaj cinematografic.
Simon Boswell a primit trofeul onorific „Contele Dracula”
Unul dintre momentele importante ale ediției din acest an a fost acordarea trofeului onorific „Contele Dracula” compozitorului britanic Simon Boswell, în semn de recunoaștere a contribuției sale la muzica de film.
Distincția i-a fost înmânată de criticul de film Irina-Margareta Nistor, în cadrul galei de premiere organizate la Cinema Astra.
Simon Boswell a compus muzica pentru numeroase producții cinematografice și de televiziune și a colaborat cu regizori precum Alejandro Jodorowsky, Danny Boyle, Clive Barker și Álex de la Iglesia. Printre filmele cunoscute pentru care a realizat coloane sonore se numără „Santa Sangre”, „Hardware”, „Shallow Grave”, „Lord of Illusions” și „Hackers”.
În cadrul festivalului, publicul a avut ocazia să urmărească documentarul „The Dark Fantastic”, regizat de Lg White, dedicat vieții și carierei compozitorului. Proiecția a fost urmată de o întâlnire cu Simon Boswell și regizoarea documentarului.
Cineconcert în premieră mondială și expoziție semnată Costin Chioreanu
Programul Dracula Film Festival 2026 a inclus și premiera mondială a cineconcertului „Audial Phantaforms «UI»”, creat de artistul vizual și muzicianul român Costin Chioreanu.
Proiectul a îmbinat muzica interpretată live cu animația și elementele vizuale inspirate de mitul Dracula și de imaginarul transilvănean.
Tot la Cinema Astra, publicul a putut vizita expoziția „The Art of Costin Chioreanu”, care a reunit lucrări grafice, ilustrații, afișe și coperți de albume realizate de artist de-a lungul carierei sale. Expoziția a oferit o perspectivă asupra universului vizual al unui creator român cunoscut și pentru colaborările sale cu artiști și formații internaționale.
Dracula Film Festival a adus la Brașov și un omagiu lui Steven Spielberg
Ultima zi a festivalului a fost dedicată regizorului american Steven Spielberg, care împlinește 80 de ani în decembrie 2026.
Programul special a inclus două filme asociate cu fascinația pentru necunoscut și posibilitatea existenței vieții extraterestre: „Întâlnire de gradul trei” („Close Encounters of the Third Kind”, 1977) și „Ziua adevărului” („Disclosure Day”, 2026).
Proiecțiile au fost prezentate de criticul de film Irina-Margareta Nistor și au pus în dialog două momente diferite ale cinematografiei SF, ilustrând modul în care tema contactului cu alte civilizații a continuat să captiveze publicul.
Dracula Fantasy Con revine la Brașov la finalul lunii octombrie
Evenimentele dedicate culturii fantastice continuă la Brașov prin Dracula Fantasy Con, programat în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, la Coresi Shopping Resort, în zona Piața cu Copaci.
Convenția se adresează pasionaților de benzi desenate, literatură fantasy, jocuri video, cosplay și artă fantastică. Accesul publicului este gratuit.
Dracula Film Festival este organizat de Asociația Culturală Fanzin, cu sprijinul instituțiilor și partenerilor locali.
Ediția din 2026 a reconfirmat rolul Brașovului ca punct de întâlnire pentru cineaști și publicul interesat de cinematografia horror și fantastică, printr-un program care a combinat competițiile de film cu întâlniri cu invitați internaționali, expoziții și evenimente artistice.
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