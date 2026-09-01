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Sport· 1 min citire
Tenis: Sorana Cîrstea victorie în primul tur la US Open
Sorana Cîrstea
Publicat1 sept. 2026, 08:15
Sursărealitatea.net
Favorită 16 la New York, cea mai valoroasă tenismenă din România, Sorana Cîrstea s-a impus în două seturi în priumul tur la US Open
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