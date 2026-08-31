Mirel Rădoi a plecat de la Gaziantep după doar trei etape. Ce spune conducerea clubului despre despărțire

Mirel Rădoi nu mai este antrenorul lui Gaziantep FK, după ce clubul turc a încheiat colaborarea cu tehnicianul român la doar trei etape de la începutul noului sezon.
Despărțirea a venit după înfrângerea cu Rizespor, scor 1-2, însă vicepreședintele formației susține că principala problemă a fost diferența de viziune dintre Rădoi și conducerea clubului.
Gaziantep a încheiat colaborarea
Rădoi a plecat oficial de la Gaziantep după un început de sezon în care echipa a obținut o victorie, un rezultat de egalitate și o înfrângere. Formația avea patru puncte și ocupa locul 10 înaintea despărțirii.
Clubul i-a mulțumit antrenorului pentru munca depusă și pentru contribuția avută în perioada petrecută la echipă.
Diferențe de viziune
Vicepreședintele Gaziantep, Dagdeviren Guney, a oferit o explicație pentru ruptura dintre cele două părți.
Oficialul turc a transmis că Rădoi este un profesionist și un om pe care îl apreciază, însă colaborarea nu a mai funcționat din cauza unor abordări diferite privind modul în care clubul trebuia să își atingă obiectivele.
Mesajul conducerii nu îl critică pe antrenor, ci vorbește despre o incompatibilitate în privința direcției de lucru.
Rădoi, apreciat după despărțire
Vicepreședintele lui Gaziantep a avut cuvinte de laudă la adresa tehnicianului român chiar după încheierea colaborării.
Oficialul l-a descris pe Rădoi drept unul dintre cele mai bine conturate caractere cu care a lucrat și i-a urat succes în următoarea etapă a carierei. Declarația vine după ce în presa din Turcia au apărut informații despre tensiuni între antrenor și conducerea clubului.
Un mandat scurt în Turcia
Mirel Rădoi ajunsese la Gaziantep în aprilie 2026 și își continua astfel cariera de antrenor în fotbalul turc.
Despărțirea de la începutul noului sezon pune capăt unui mandat care a durat doar câteva luni. Deocamdată, rămâne de stabilit care va fi următoarea destinație a tehnicianului român.