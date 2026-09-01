Politica· 1 min citire

Clotilde Armand, fost primar USR al Sectorului 1, condamnată la un an de închisoare cu amânare

Clotilde Armand

Clotilde Armand

Scris deStoica Marian
Publicat1 sept. 2026, 07:55
Sursărealitatea.net

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile.

Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1 din Capitală, a fost condamnată de Judecătoria Sectorului 1 la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, într-un dosar în care este acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect cu fonduri europene.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile.

Instanța a dispus și confiscarea sumei de 18.720 de lei obținută prin proiectul respectiv.

Dacă hotărârea rămâne definitivă, Clotilde Armand va fi supravegheată timp de doi ani, iar dacă nu respectă obligațiile stabilite sau comite o nouă infracțiune, amânarea poate fi revocată și pedeapsa executată.

Clotilde Armand a reacționat pe pagina sa de Facebook, afirmând că a susținut încă de la început că a acționat cu bună-credință și că va contesta decizia.

De asemenea, Armand susține că nu are în acest moment nicio interdicție în vigoare privind dreptul de a fi aleasă și de a candida.

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