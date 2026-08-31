Final de eră pentru Lionel Messi. Starul argentinian și-a anunțat retragerea din națională

Publicat 31 aug. 2026, 18:48 Actualizat 31 aug. 2026, 19:21

Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, și-a anunțat luni retragerea din echipa națională a Argentinei, la scurt timp după finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută de campioana mondială în fața Spaniei.

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