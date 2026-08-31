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Sport· 2 min citire
România – Bosnia, meci cu porţile închise. FRF a anunţat ce se întâmplă cu accesul copiilor
Arena Națională
Publicat31 aug. 2026, 14:42
SursăRealitatea.net
România va disputa fără spectatori meciul cu Bosnia şi Herţegovina, programat luni, 28 septembrie 2026, pe Arena Naţională. Decizia vine în urma sancţiunii aplicate de Comisia de Disciplină a UEFA, iar Federaţia Română de Fotbal a precizat că nici copiii nu vor putea intra la partidă.
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