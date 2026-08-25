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Șapte suspecți reținuți în dosar de trafic de droguri. Stupefiante de peste 25 de milioane de euro, ascunse în TIR-uri
FOTO: Arhivă
Gruparea transporta tone de cocaină și canabis din Spania pentru traficanți din Albania
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