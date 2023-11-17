Peste 200 de jucători vor lua parte, în weekend, la Brașov, la cel mai important turneu de padel din România

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În urmă cu exact un an, Brașovul avea parte de o premieră în domeniul sportiv odată cu inaugurarea PADEL PALACE CORESI, cel mai mare centru de padel din România la acel moment. Orașul nostru era pioner în aceasta activitate de PADEL, sportul cu cea mai mare creștere în lume, un amestec între tenis, squash și badminton.