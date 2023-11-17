Peste 200 de jucători vor lua parte, în weekend, la Brașov, la cel mai important turneu de padel din România

În urmă cu exact un an, Brașovul avea parte de o premieră în domeniul sportiv odată cu inaugurarea PADEL PALACE CORESI, cel mai mare centru de padel din România la acel moment. Orașul nostru era pioner în aceasta activitate de PADEL, sportul cu cea mai mare creștere în lume, un amestec între tenis, squash și badminton.
După exact un an, în BRAȘOV există deja o comunitate de peste 250 de jucători de toate vârstele, inclusiv o academie de copii, situând astfel orașul nostru pe locul 2 la nivel național ca număr de jucători de padel, după București.
În acest weekend are loc la Brașov cel mai mare turneu de padel organizat vreodată în România ca număr de participanți.
Vor fi la startul BRASOV MASTER 2023 un număr de 206 jucători care-și vor disputa supremația la un total de 8 categorii la masulin,feminin,mixt și copii. Premiera o consituie categoria de copii unde 10 micuți jucători de padel cu vârtse între 7 și 12 ani pot fi văzuți în acțiune în centrele PADEL PALACE ROMAN și CORESI.
„Etapa de la Brasov este decisiva pentru stabilirea clasamentului final la nivel național, în baza căruia se va organiza Cupa României la Timișoara în perioada 8-10 Decembrie. Primii 12 jucători din cadrul diviziilor 1-3 la masculin și divizia feminin se vor califica pentru Cupa, astfel suntem siguri ca la Brasov fiecare echipa va da tot ce are mai bun pe teren pentru a își asigura calificarea. Pentru spectatorii brașoveni aceasta lupta de calificare va asigura meciuri spectaculoase și astfel va invitam sa descoperiți Padel, intrarea fiind libera pe tot parcursul competiției (17-19 Noiembrie).”
Brașovenii sunt așteptați să descopere acest nou sport care este și foarte plăcut de vizionat în direct, intrarea va fi liberă.
Sursa: Newsinn