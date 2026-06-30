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Actualitate· 1 min citire
Moment de necrezut în aeroportul din Vegas: un călător a devenit milionar peste noapte
Păcănele
Un pasager aflat în tranzit pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas a câștigat un jackpot impresionant de peste 3,3 milioane de dolari la un aparat de tip slot machine.
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