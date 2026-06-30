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Politica· 1 min citire
Mesaj dur de la Cotroceni: Nicuşor Dan speră ca România să evite retrogradarea economică
Nicușor Dan
Președintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că este optimist în privința menținerii ratingului de țară al României și evitarea retrogradării în categoria „junk”, avertizând însă că un astfel de scenariu ar avea consecințe grave pentru economie.
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