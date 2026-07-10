FOTBAL: Cristiano Ronaldo ''nu va fi niciodată o problemă'', a declarat Jorge Jesus, noul selecționer al Portugaliei

Publicat 10 iul. 2026, 21:24 Sursă realitatea.net

Cristiano Ronaldo ''nu va fi niciodată o problemă'' pentru naționala de fotbal a Portugaliei, în ciuda controversei legate de prestația sa dezamăgitoare de la Cupa Mondială 2026, a declarat vineri noul său selecționer, Jorge Jesus, la prezentarea sa oficială, relatează AFP.

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