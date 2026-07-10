Noi reguli UE în magazine: Ce dispare și ce produse sunt exceptate

Publicat 10 iul. 2026, 16:41 Sursă Realitatea.Net

Schimbare majoră pe rafturile magazinelor din UE: o nouă interdicție comunitară, valabilă de la 20 iulie, blochează comercializarea noilor ambalaje alimentare care conțin substanța chimică BPA (Bisfenol A). Măsura, menită să protejeze sănătatea consumatorilor, riscă să provoace dispariția temporară a unor produse populare din comerț.

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