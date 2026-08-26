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Un arădean a primit amendă după ce a înjurat polițiștii locali pe TikTok. Cât trebuie să plătească

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 14:52

Un bărbat de 42 de ani din Arad a fost amendat cu 1.000 de lei după ce a filmat o patrulă de polițiști locali în timpul unei intervenții și a publicat ulterior imaginile pe TikTok, însoțite de injurii și expresii jignitoare.

Polițiștii locali au verificat materialul publicat pe rețeaua socială și au identificat persoana care l-a realizat. Bărbatul a fost sancționat contravențional pe 21 august, pentru adresarea de injurii și expresii jignitoare. Sancțiunea a fost aplicată în baza Legii 61/1991, care prevede contravenții pentru astfel de fapte.

Ce s-a întâmplat în timpul intervenției

Incidentul inițial a avut loc în jurul orei 22:30. Polițiștii locali interveniseră pentru o situație care afecta ordinea și liniștea publică. În timpul acțiunii, bărbatul a filmat patrula cu telefonul mobil.

Ulterior, înregistrarea a ajuns pe TikTok. Potrivit autorităților, în videoclip apar injurii, afirmații și expresii jignitoare adresate polițiștilor locali și instituției.

Libertatea de exprimare are limite

Poliția Locală Arad atrage atenția că postarea unui material pe o platformă online nu elimină răspunderea pentru faptele sancționate de lege.

Libertatea de exprimare trebuie exercitată cu respectarea drepturilor, demnității și reputației celorlalte persoane. Bărbatul are de achitat 1.000 de lei în urma sancțiunii contravenționale.

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