Bulgaria se teme de un posibil atac al Iranului. Baza militară Bezmer, în centrul tensiunilor

Bulgaria se află într-o situație delicată după ce Iranul a avertizat Sofia în legătură cu sprijinul acordat operațiunilor militare americane din Orientul Mijlociu. În centrul tensiunilor se află baza aeriană Bezmer, unde Statele Unite au primit permisiunea de a desfășura temporar aeronave militare.
Parlamentul bulgar a aprobat staționarea la Bezmer a până la opt avioane-cisternă americane de tip KC-135, alături de un contingent de maximum 250 de militari. Misiunea acestora este legată de operațiunile desfășurate de Statele Unite în Orientul Mijlociu.
Decizia de la Sofia a provocat reacția dură a Teheranului. Autoritățile iraniene au cerut Bulgariei să nu permită folosirea teritoriului său pentru acțiuni militare îndreptate împotriva Iranului.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a transmis că sprijinirea operațiunilor americane este considerată de Teheran drept o formă de susținere a acțiunilor militare împotriva Iranului. Oficialul iranian a cerut Bulgariei să își reconsidere decizia privind baza Bezmer.
Avertismentele venite de la Teheran au crescut preocupările privind securitatea bazei și a militarilor aflați în interiorul acesteia. În cazul unei extinderi a conflictului, obiectivele militare americane din Europa ar putea deveni ținte ale unor eventuale represalii iraniene.
Baza Bezmer se află în sud-estul Bulgariei, la aproximativ 260 de kilometri de Sofia. Poziționarea sa o face importantă din punct de vedere strategic, mai ales în contextul utilizării aeronavelor americane pentru misiuni de sprijin în regiune.
Autoritățile bulgare au încercat să sublinieze caracterul limitat al desfășurării militare. Avioanele KC-135 sunt aeronave de realimentare în zbor, iar Sofia susține că prezența lor nu înseamnă că Bulgaria participă direct la operațiunile militare împotriva Iranului.
Cu toate acestea, Teheranul consideră că simpla punere la dispoziție a infrastructurii militare poate reprezenta o formă de sprijin pentru Statele Unite.
Tensiunile au crescut și după ce Donald Trump i-a mulțumit public premierului bulgar Rumen Radev pentru decizia de a permite desfășurarea aeronavelor americane. Parlamentul de la Sofia a aprobat măsura cu o majoritate clară.
Militarii și aeronavele americane ar urma să rămână la Bezmer până la începutul lunii octombrie, potrivit deciziei aprobate de autoritățile bulgare.
În acest context, Bulgaria urmărește cu atenție evoluția situației din Orientul Mijlociu și eventualele amenințări îndreptate către obiectivele americane de pe teritoriul său.
Deocamdată, nu există informații că Iranul ar fi lansat un atac asupra bazei Bezmer. Însă avertismentele repetate ale Teheranului au determinat autoritățile să trateze cu maximă seriozitate posibilitatea unor represalii în cazul unei noi escaladări a conflictului.