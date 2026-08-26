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Fugari români, prinși în Italia: Frații din Brașov aveau o ascunzătoare secretă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 26 aug. 2026, 14:54

Condamnați pentru fraude informatice, aceștia au fost depistați de polițiști într-o cameră mascată cu un perete fals.

Autoritățile din Italia, în colaborare cu Poliția Română, au reușit capturarea a trei frați din Brașov, dați în urmărire internațională pentru săvârșirea de infracțiuni informatice și fraude. Aceștia se sustrăgeau executării pedepselor cu închisoarea, reușind să fugă din țară și să se ascundă în Peninsulă.

Ascunzătoarea desprinsă din filme

Ceea ce a surprins forțele de ordine a fost modul ingenios în care infractorii au încercat să evite arestarea. În momentul descinderii la adresa din Italia unde locuiau, anchetatorii au descoperit că imobilul fusese modificat special pentru a asigura scăparea. Suspecții amenajaseră o cameră secretă, complet ascunsă privirilor, al cărei acces era blocat și mascat de un perete fals.

Datorită vigilenței polițiștilor, structura clandestină a fost depistată, iar fugarii au fost extrași din ascunzătoare și reținuți. Cei trei fuseseră condamnați definitiv în România pentru organizarea unor rețele complexe de fraude online, prejudiciind numeroase victime. În prezent, se desfășoară procedurile legale pentru extrădarea lor și predarea către autoritățile române, unde urmează să își ispășească pedepsele cu închisoarea.

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