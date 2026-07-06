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Tânăr din Bod, reținut după ce și-a distrus brățara electronică
Foto: Arhivã
Un tânăr de 20 de ani din localitatea Bod a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi îndepărtat și distrus dispozitivul electronic de supraveghere montat în baza unui ordin de protecție provizoriu.
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