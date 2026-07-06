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Tânăr din Bod, reținut după ce și-a distrus brățara electronică

Foto: Arhivã

Foto: Arhivã

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 6 iul. 2026, 11:36

Un tânăr de 20 de ani din localitatea Bod a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi îndepărtat și distrus dispozitivul electronic de supraveghere montat în baza unui ordin de protecție provizoriu.

Cazul a fost semnalat pe 3 iulie 2026, când Dispeceratul de Monitorizare Electronică i-a anunțat pe polițiștii Secției de Poliție Rurală Feldioara că bărbatul nu mai respecta măsurile impuse.

Oamenii legii s-au deplasat la adresa acestuia și au constatat că dispozitivul de monitorizare era deteriorat. Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi încălcat intenționat obligațiile stabilite prin ordinul de protecție provizoriu, prin distrugerea și îndepărtarea brățării electronice, dar și prin degradarea echipamentului aferent sistemului de supraveghere.

În urma probelor administrate, polițiștii au întocmit dosar penal pentru distrugere și încălcarea obligațiilor stabilite prin ordinul de protecție provizoriu. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov.

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