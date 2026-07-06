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Arest preventiv după o agresiune pe o stradă din Săcele

Foto: Arhivã

Foto: Arhivã

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 6 iul. 2026, 11:13

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat doi cunoscuți pe o stradă din municipiul Săcele.

Incidentul a fost sesizat polițiștilor pe 4 iulie 2026, în jurul orei 20.00, iar cazul este cercetat de Poliția Municipiului Săcele.

Potrivit verificărilor făcute de anchetatori, între mai multe persoane ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia doi bărbați au fost loviți de o persoană pe care o cunoșteau. În urma probelor administrate, polițiștii au dispus inițial reținerea agresorului pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Brașov a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov. Dosarul penal vizează infracțiunile de lovire sau alte violențe și distrugere, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale.

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