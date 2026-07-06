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Arest preventiv după o agresiune pe o stradă din Săcele
Foto: Arhivã
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat doi cunoscuți pe o stradă din municipiul Săcele.
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